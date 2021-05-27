В «Роскосмосе» объяснили увеличившиеся в два раза доходы Рогозина

Доходы главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в 2020 году выросли почти в два раза, потому что он получил две премии. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет РИА «Новости».

«В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета «Роскосмоса», но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году», — сказали в корпорации.

Из-за этого Рогозин за год получил две премии, этим объясняется его увеличившийся заработок.

Ранее стало известно, что доходы Рогозина в 2020 году составили 83,1 миллиона рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Также главе «Роскосмоса» принадлежат автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS, земельный участок 2,5 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 782 квадрата.