Банки смягчили требования к заемщикам при оформлении кредитов

Уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках в апреле достиг максимума с июня 2019 года и составил 37,1%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно публикации, по всем видам кредитов уровень одобрения заявок в апреле вырос на 1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с мартом 2021 года и на 2,2 п.п. по сравнению с февралем. Уточняется, что этот показатель отражает долю от общего числа обращений за кредитами, по которым клиентам не было отказано в ссуде.

Как полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, у банков вырос аппетит к риску на фоне стабилизации экономики.

«Кредитный процесс наращивает обороты — банки активно кредитуют, а граждане используют кредитные средства на свои цели», — сказал он.

Ранее экономист рассказал, почему долговая нагрузка населения России выросла до рекордно высокого уровня.