Доходы Пескова в 2020 году составили 12,53 млн

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в прошлом году заработал 12,527 миллиона рублей. Декларацию опубликовал сайт Кремля.

Это на два миллиона меньше, чем в прошлом году, когда Песков задекларировал 14,6 миллиона рублей. В декларации его супруги Татьяны Навки за 2020 год значится доход на сумму 212,878 миллиона рублей, что на 20 миллионов меньше прошлого года. Тогда она заработала более 235,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, кто в Кремле больше всех заработал в 2019 году.

Также стал известен заработок президента России Владимира Путина за 2020 год. Доходы Путина составили почти 10 млн рублей.