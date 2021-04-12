РБК: Россия приостановила чартерные полеты в Турцию

Россия на полтора месяца приостановила чартерные полеты в Турцию из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Как пишет издание, соответствующее решение принял оперативный штаб. Полеты будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Пока не ясно, коснется ли это регулярных рейсов. По словам источника, российские власти не будут эвакуировать своих граждан из Турции, вывоз будет проводиться планово.

В последнее время в Турции растет суточное число заражений коронавирусом. 11 апреля подтвердились 50 тыс. случаев, 10 апреля — 52 тыс., 9 апреля — 55 тыс. Всего в стране заболели 3,8 млн человек, умерли почти 34 тыс. пациентов.

Ранее ТАСС, в свою очередь, писал, что российский оперативный штаб на данный момент не принял решение о закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией.

Источник сообщал, что заседание штаба по данному вопросу на 12 апреля не назначено ни в очном, ни в заочном формате.