Кабмин выделит более 1,2 млрд рублей на поддержку туризма

Правительство выделит свыше 1,2 млрд руб. на грантовую поддержку проектов в сфере туризма. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 1 апреля, на заседании кабмина.

По его словам, эти вклады помогут улучшить качество и разнообразие туристических услуг в стране, а также благодаря этим средствам в регионах появятся новые рабочие места.

Премьер добавил, что уже завершен первый конкурс общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма. Всего отобраны 474 победителя, которые представляют 74 региона России.

Отмечается, что проекты победителей охватывают ключевые направления развития отрасли туризма. Их авторы обратили внимание на туристические маршруты, оборудование для создания комфортных условий отдыхающим, разработки с применением цифровых технологий — мобильные приложения и аудиогиды.

Мишустин уточнил, что каждый из финалистов проекта получит грант в размере от 90 тыс. до 3 млн руб.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за увеличение срока действия программы туристического кешбэка для молодежи.