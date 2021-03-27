Суэцкий канал могут разблокировать уже на выходных

Контейнеровоз Ever Given, ставший причиной затора в Суэцком канале, может быть снят с мели 27 марта. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Отмечается, что усилия, предпринимаемые для освобождения судна, дали хорошие результаты.

«Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось», — говорится в сообщении.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. По этой причине движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.

Ранее стало известно, что на Суэцком канале произошла задержка танкеров с нефтью на сумму около $400 млн из-за севшего на мель контейнеровоза. Блокировка канала затронула 15 судов, на которых находятся нефтепродукты — нафта, авиационное топливо и бензин.