Россияне уменьшили расходы на медицинские маски, несмотря на коронавирус

Россияне в начале текущего года на 13% реже стали покупать медицинские маски по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования банка «Русский стандарт» на основе чеков.

При этом в январе 2021 россияне покупали маски в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, жители страны стали меньше покупать хлеб (на 4% меньше по сравнению с декабрем), крем для тела (на 20%), но стали чаще приобретать детское питание (+6% относительно декабря).

Также отмечается, что водители автомобилей стали отдавать большее предпочтение бензину Аи-92 (на 5% относительно декабря).

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