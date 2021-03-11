Омбудсмен Москвы предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин в РФ

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила введение четырехдневной рабочей недели для женщин в РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тема наверняка будет обсуждаться, раз идея выдвинута. И мы в том числе, может, мониторинг проведем, как только откроется у нас личный прием населения», — сказала омбудсмен.

По словам Потяевой, современной женщине приходится совмещать множество существующих забот вместе с работой.

Однако заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков отметил, что в данном предложении не ясен вопрос сохранения зарплаты, а также не очень понятно, почему такой график работы нельзя предложить мужскому населению страны.

Ранее на совещании Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сократить продолжительность рабочего дня гражданам старше 60 лет в летний период.