Суд обязал Трампа раскрыть финансовую отчетность прокуратуре

Верховный суд США обязал бывшего президента страны Дональда Трампа предоставить прокуратуре Нью-Йорка свою финансовую отчетность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Следствие во главе с окружным прокурором Сайрусом Вэнсом в течение двух лет пытается получить доступ к налоговым декларациям бывшего американского лидера. Трампу всегда удавалось успешно блокировать доступ к ним.

Изначально экс-президент подчеркивал, что как глава государства он не может быть объектом уголовного преследования. Верховный суд посчитал такие аргументы неубедительными, тогда политик заявил, что информация о его налоговых декларациях не нужна для расследования.

Окружной прокурор, напротив, утверждал, что документы необходимы ему для того, чтобы понять, причастен ли Трамп или его сотрудники к налоговым правонарушениям или мошенничествам со страховкой. Впоследствии Верховный суд Соединенных Штатов отверг доводы Трампа.

Сейчас французская юридическая фирма Mazars, занимавшаяся финансовой отчетностью экс-президента, должна предоставить требуемые прокурорами данные о его налоговых декларациях с 2011 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается объявить о своем возвращении в политику.