«Башнефть» на 10% снизит операционные затраты благодаря переводу электростанций на масло Rosneft Energotec

АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть») на 10% снизит операционные затраты за счет перевода собственных электростанций в Республике Башкортостан и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на использование моторного масла Rosneft Energotec LL 40.

Полусинтетическое моторное масло было разработано специально для энергогенерирующих мощностей «Башнефть-Добыча» специалистами «РН-Смазочные материалы». Переход на отечественное масло снизит затраты на приобретение зарубежных аналогов, а также уровень импортозависимости предприятия.

Опытно-промышленные испытания моторного масла проходили на двух электростанциях с газопоршневыми установками. В ходе испытаний масло Rosneft Energotec LL 40 суммарно отработало 13 тыс. моточасов. Результаты мониторинга свойств масла, проводившегося на протяжении всего периода испытаний экспертами независимой специализированной лаборатории, подтвердили – масло Rosneft Energotec LL 40 обеспечивает защиту двигателей, работающих на природном или попутном нефтяном газе, не уступая лучшим зарубежным аналогам. Анализ степени износа деталей агрегатов после завершения испытаний показал, что масло обеспечивает высокие моюще-диспергирующие и противоизносные свойства. При этом масло проявило длительную стойкость к деградации в тяжелых условиях эксплуатации оборудования. Оно способно сохранять свои рабочие свойства при длительном интервале замены до 3000 моточасов.

По итогам завершившихся опытно-промышленных испытаний в «Башнефть-Добыча» принято решение о начале применения полусинтетического моторного масла Rosneft Energotec LL 40 на собственных электростанциях.