Эксперт рассказал о перспективе новых санкций США по «Северному потоку — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил данные о том, что американская сторона намерена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

В частности ограничительные меры планируют установить в отношении российского трубоукладчика «Фортуна».

Специалист отметил, что российские власти подготовились к такому исходу событий, в том числе и введению санкций против судна трубоукладчика «Академик Черский».

«Я думаю, что помешать строительству санкции вряд ли смогут. Пока что все эти санкции приведут к тому, что после завершения строительства могут возникнуть проблемы», — заключил Юшков.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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