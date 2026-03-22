Президент Ирана объяснил, для кого закрыт Ормузский пролив

Ормузский пролив открыт для судов всех стран, кроме тех, кто нарушают границы Ирана. Об этом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан написал на своей странице в соцсети X.

«Иллюзия стереть Иран с карты мира демонстрирует отчаяние перед лицом воли страны, творящей историю. Угрозы и террор лишь укрепляют наше единство», — добавил он.

Пезешкиан подчеркнул, что республика решительно противостоит «безумным угрозам» на поле боя.

До этого официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что в случае атак США на иранские теплоэлектростанции (ТЭЦ) Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу этих объектов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее стало известно об отправке военных самолетов США в сторону Ормузского пролива.