В «Зените» похвалили Соболева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что доволен игрой нападающего Александра Соболева. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это уже шестой матч с «Динамо» в этом сезоне, два раза мы играли в Кубке, два раза проводили товарищеские встречи, встречались в чемпионате — мы прекрасно понимаем сильные качества этой команды. У них атакующая группа очень квалифицированная, на стандартах они действуют очень грамотно. Наши ребята играли хорошо, никто не выпадал. Соболев сыграл хорошо, двигался много, старался, желание есть. В связи с этим и был связан поздний выход Дурана на поле. У нас конкуренция — кто готов лучше, тот и играет», — заявил Семак.

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После 22 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает один балл лидирующему «Краснодару» (49). «Динамо» с 30 очками располагается на девятой строчке.

Ранее в «Динамо» объяснили поражение от «Зенита».