«Локомотив» впервые в истории забил пять голов за первый тайм в матче РПЛ

«Локомотив» впервые в истории забил пять раз за первый тайм в чемпионате России

Московский «Локомотив» установил клубный рекорд в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Акрона»

За первые 45 минут встречи московская команда отправила в ворота соперника пять мячей. Ранее в истории железнодорожников такого результата в чемпионатах России не было.

Голы в первом тайме забили Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Встреча проходит 22 марта. На перерыв команда ушла со счетом 5:0 в свою пользу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Предыдущее лучшее достижение «Локомотива» по голам за один тайм в РПЛ составляло четыре шайбы и было зафиксировано в матче с «Рубином» (5:2) в 2008 году.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» располагается на четвертой строчке, набрав 41 очко. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на восемь баллов. «Акрон» с 22 очками занимает 10-е место.

