Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Локомотив» впервые в истории забил пять голов за первый тайм в матче РПЛ

Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Локомотив» установил клубный рекорд в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Акрона»

За первые 45 минут встречи московская команда отправила в ворота соперника пять мячей. Ранее в истории железнодорожников такого результата в чемпионатах России не было.

Голы в первом тайме забили Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Встреча проходит 22 марта. На перерыв команда ушла со счетом 5:0 в свою пользу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Предыдущее лучшее достижение «Локомотива» по голам за один тайм в РПЛ составляло четыре шайбы и было зафиксировано в матче с «Рубином» (5:2) в 2008 году.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» располагается на четвертой строчке, набрав 41 очко. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на восемь баллов. «Акрон» с 22 очками занимает 10-е место.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!