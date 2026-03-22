Российская гимнастка Борисова завоевала две медали на этапе Гран-при

Максим Богодвид/РИА Новости

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала две медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходил в испанской Марбелье.

Спортсменка заняла второе место в упражнении с лентой, набрав 28,800 балла. Победительницей стала украинка Таисия Онофрийчук (29,850), третьей — итальянка Тара Драгас (28,700).

В упражнении с обручем Борисова получила 29,300 балла и финишировала третьей. Первое место вновь заняла Онофрийчук (30,400), второе — представительница Узбекистана Тахмина Икромова (30,000).

Мария Борисова — абсолютная чемпионка России 2025 года в многоборье и обладательница четырех золотых медалей Кубка Сильнейших (обруч, мяч, лента, булавы). В ее активе победа на Играх БРИКС-2024 с обручем и два серебра, а также золото международного турнира «Гран-при «Небесная грация»» в многоборье. С 2024 года спортсменка тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» под руководством Алины Кабаевой.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее Борисова завоевала два золота на Чемпионате России по художественной гимнастике.

 
Теперь вы знаете
Можно есть и не толстеть: 14 низкокалорийных продуктов и простых рецептов с ними
