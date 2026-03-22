Над Ленобластью самолет подал сигнал бедствия

Борт авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленобластью. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что в настоящее время самолет Airbus A320-214 кружит во Всеволожском районе. Информация о точных причинах отсутствует.

«Самолет авиакомпании «Россия» рейсом SDM6858 из Минеральных Вод в аэропорт Санкт-Петербурга подал сигнал бедствия 7700, который может значить чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту», — говорится в публикации.

В аэропорту Пулково, как сообщила Росавиация в Telegram-канале, введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

11 марта самолет Airbus A319 подал сигнал бедствия во время полета в небе над Красноярским краем. Позже борт, следовавший по маршруту Красноярск – Якутск, успешно приземлился в аэропорту вылета.

Ранее вылетевший из Тюмени самолет незапланированно сел в Мьянме.