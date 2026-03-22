Генсек НАТО обратился к Трампу по Ормузскому проливу

Рютте просит Трампа с пониманием отнестись к позиции НАТО по Ормузскому проливу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил президента США Дональда Трампа проявить понимание по вопросу помощи стран альянса Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает CBS News.

Он отметил, что понимает разочарование Трампа, но также попросил понимания с его стороны, ведь странам, которые «хоть и по веским причинам» не были уведомлены о первоначальной атаке на Иран, нужно подготовиться.

Рютте добавил, что 22 государства, включая ряд стран Североатлантического альянса, обсуждают способы обеспечения безопасности для судов в Ормузском проливе, все усилия возглавляет Великобритания.

До этого Трамп заявил, что НАТО без США является «бумажным тигром», а также добавил, что альянс не пришел на помощь США в Ормузском проливе, потому что блок слаб.

16 марта Трамп раскритиковал союзников по НАТО за отказ помогать США в ситуации с Ираном. В частности, он выразил недовольство из-за нежелания партнеров предоставлять Вашингтону минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива. Он заявил, что Вашингтон 40 лет защищает своих партнеров и те «должны вприпрыжку бежать на помощь».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужен Конгресс для выхода из НАТО.

 
