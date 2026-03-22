«Все готово к великому джихаду». Иран надолго закроет Ормузский пролив после угроз Трампа

Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов, США готовы нанести удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране уже ответили на эти угрозы, предупредив о зеркальных атаках по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке. Что может оказаться под ударом КСИР и как это скажется на движении танкеров с нефтью — в материале «Газеты.Ru».

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана в течение 48 часов полностью открыть Ормузский пролив. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной!

Благодарим вас за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп», — написал он.

За несколько дней до этого Трамп уже заявлял о победе в войне с Ираном и резко критиковал действия Тегерана в районе Ормузского пролива. Как передавал Fox News, президент США назвал блокировку маршрута недопустимой.

«Это нечестно с их стороны. Мы уже выиграли! Они не имеют права продолжать то, что они творят!» — возмущался глава Белого дома.

Война Израиля и США против Ирана продолжается с 28 февраля. Стороны все это время обмениваются ударами. Израиль заявляет, что стремится не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, Вашингтон говорит о намерении лишить Иран военного потенциала, а в самой Исламской Республике подчеркивают готовность к обороне и не видят оснований для возвращения к переговорам.

На этом фоне судоходство через Ормузский пролив оказалось практически парализовано. Из-за эскалации цены на нефть Brent поднимались выше $119 за баррель впервые с июня 2022 года .

Как ответил Иран

В Тегеране заявили, что готовы к жесткому ответу в случае реализации угроз со стороны США. Как передает агентство Tasnim, представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» предупредил, что удары по иранской энергетической инфраструктуре не останутся без последствий.

По его словам, если Вашингтон выполнит озвученные угрозы, Иран нанесет ответные удары по энергетическим, информационно-технологическим и опреснительным объектам США и их союзников на Ближнем Востоке.

Похожую позицию озвучило иранское агентство ISNA, где опубликовали заявление пресс-секретаря штаба.

«Однако в случае реализации угроз США в отношении иранских электростанций, немедленно будут предприняты следующие карательные меры», — следует из сообщения.

Речь идет о полном закрытии Ормузского пролива до восстановления разрушенной инфраструктуры, ударах по «всем электростанциям, энергетической инфраструктуре и информационным технологиям (ICT) сионистского режима», уничтожении компаний в регионе с американскими акционерами, а также атаках на электростанции стран, где размещены базы США — они названы «законной целью».

В заявлении подчеркивается, что «все готово к великому джихаду с целью полного уничтожения всех экономических интересов США в Западной Азии». При этом в Тегеране заявляют, что не считают себя инициатором конфликта, но готовы действовать в ответ.

«Мы не были инициаторами войны и сейчас не будем, но если враг нанесет ущерб нашим электростанциям, мы сделаем все возможное для защиты страны и интересов народа, и начнется непрерывный процесс уничтожения указанных целей.

Ничто не сможет помешать продолжению наших операций по уничтожению энергетической, нефтяной и промышленной инфраструктуры США и их союзников в регионе», — подчеркнули иранские военные.

Капитуляции нет

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не видит пространства для компромисса с Тегераном без его полного отступления. По словам президента США, договоренность между Вашингтоном и Ираном возможна только в случае безоговорочной капитуляции Исламской Республики.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! Мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнеров, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края пропасти», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также заявил, что после капитуляции или появления в стране «великого и приемлемого лидера» США и их союзники готовы будут содействовать восстановлению Ирана . По его словам, республику в таком случае ждут экономические перемены и будущее, в котором она станет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

«Сделаем Иран великим снова», — добавил глава Белого дома.

В Тегеране в ответ отвергли саму возможность такого сценария. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к гражданам заявил, что республика не пойдет на капитуляцию под давлением США, и поблагодарил тех, кто, по его словам, «защищает гордость и достоинство Ирана» и «разочаровывает врагов» в их планах.

«Безоговорочная капитуляция Ирана — это мечта и фантазия, которую враги должны унести с собой в могилу»,

— заявил Пезешкиан.

«Значительный ущерб»

Удары по территории Ирана уже привели к серьезным разрушениям инфраструктуры. Глава Минэнерго республики Аббас Алиабади заявил о значительном ущербе системам водо- и электроснабжения.

«Жизненно важная для Ирана инфраструктура водоснабжения и электроснабжения понесла значительный ущерб в результате террористических атак, совершенных США и Израилем», — сказал он.

По данным иранского Красного Полумесяца, масштабы разрушений затрагивают и гражданскую сферу. Глава организации Пир Хосейн Коливанд сообщил, что с начала военной операции повреждения получили более 81 тысячи объектов.

Он уточнил, что среди них — медицинские учреждения, школы, автомобили скорой помощи, а также объекты гуманитарных организаций. Информация о числе пострадавших и масштабах разрушений продолжает уточняться.

Президент Трамп также неоднократно говорил о поражении иранского флота, военных баз и мест хранения оружия и боеприпасов .

Иран в свою очередь показывал до отказа забитые вооружениями подземные тоннели. Иранские военные нанесли удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, пытались атаковать корабли США и их истребители. Несколько дней назад под удар попала британо-американская военная база в Индийском океане.