В «Динамо» встали на защиту 17-летнего таланта

Тренер «Динамо» Гусев похвалил 17-летнего Маринкина за матч с «Зенитом»
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что 17-летний полузащитник Тимофей Маринкин провел хорошую игру. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если взять Маринкина, то он ни в чем не уступал в центре поля ни Барриосу, ни Венделу. У него есть способности, чтобы вырасти в большого футболиста, он получает место в стартовом составе, потому что уже обладает необходимыми качествами. Он провел хороший матч», — заявил Гусев.

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После 22 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает один балл лидирующему «Краснодару» (49). «Динамо» с 30 очками располагается на девятой строчке.

