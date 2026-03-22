В Белгородской области дрон атаковал село во время визита губернатора

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в селе Смородино беспилотник попытался совершить атаку в момент, когда глава региона общался с местными жителями.

Он уточнил, что ВСУ продолжают целенаправленно атаковать спасателей и местных жителей, которые занимаются разбором завалов на месте попавших под удар почты и магазина, с помощью дронов.

«Один из беспилотников совершил налет в момент, когда мы разговаривали с местными жителями. Заняли безопасное место в Доме культуры», — сообщил Гладков.

По его словам, сотрудник Росгвардии сбил БПЛА при помощи стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Накануне губернатор рассказал, что ВСУ ударили по социальному объекту в Смородино. В результате здание было разрушено, четыре женщины получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее украинские беспилотники «Лютый» атаковали новостройку в Уфе.

 
