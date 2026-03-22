Российский дзюдоист стал победителем турнира Большого шлема

Российский дзюдоист Идар Бифов стал победителем турнира Большого шлема, проходящего в Тбилиси.

В финальном поединке в весовой категории до 100 кг Бифов одержал победу над российским дзюдоистом Ниязом Билаловым.

Соревнования в Тбилиси завершатся 22 марта. Российские дзюдоисты по итогам турнира завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, что позволило им занять второе место в общем медальном зачете.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

