Ученые выяснили, как шизофрения меняет письменную речь

Ученые обнаружили, что при шизофрении пациенты с галлюцинациями и бредом пишут более длинные тексты с повторениями и искажениями сюжета, тогда как люди с апатией и сниженной речевой активностью пишут короче и могут чаще допускать орфографические ошибки. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Writing Research (JWR).

Шизофрения — тяжелое психическое расстройство, которое влияет на мышление, эмоции и поведение. Симптомы болезни обычно делят на две группы. Позитивные включают галлюцинации и бредовые идеи — появление необычных переживаний. Негативные симптомы связаны со снижением активности, апатией, потерей мотивации и ухудшением речевых навыков.

В исследовании участвовал 41 взрослый пациент с шизофренией. Участникам предложили прочитать короткий рассказ объемом около 530 слов, после чего написать его краткое изложение без ограничений по времени. Затем четыре исследователя проанализировали тексты по нескольким параметрам: структуре и связности повествования, лексике, грамматике, а также по количеству орфографических и пунктуационных ошибок.

Выяснилось, что стиль письма заметно зависит от типа симптомов. Люди с преобладанием позитивных симптомов обычно писали более длинные тексты с большим количеством идей и слов. Однако такие пересказы чаще были менее связными, содержали больше повторений и иногда искажали содержание истории.

Участники с преобладанием негативных симптомов, напротив, писали более короткие и лаконичные тексты. В них было меньше идей и слов, но чаще сохранялись ключевые элементы сюжета. При этом у этой группы чаще возникали трудности с базовыми навыками письма — орфографией, пунктуацией и разделением слов.

В целом большинство участников сохраняли хронологию событий и правильно использовали глаголы прошедшего времени. Однако многие лучше запоминали второстепенные детали, чем главные сюжетные линии.

