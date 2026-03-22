В «Зените» рассказали, каких хотели бы видеть игроков в клубе

Тренер «Зенита» Семак заявил, что не отказался бы от нового Малкома в составе
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что хотел бы иметь в составе схожего по качествам игрока, как Малкома. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конечно, хорошо бы найти не только похожего на Малкома игрока, но и такого же по качествам игрока, как Халк или Витсель. Малком приходил к нам из «Барселоны» в статусе суперзвезды, но и ему потребовалось еще около полутора года для того, чтобы адаптироваться. Очень редкие иностранцы вкатываются в наш чемпионат, он не такой простой, как может показаться со стороны. Мы хотим, чтобы и игроки росли в конкурентной среде, и наш чемпионат становился сильнее», — заявил Семак.

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После 22 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает один балл лидирующему «Краснодару» (49). «Динамо» с 30 очками располагается на девятой строчке.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!