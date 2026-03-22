В Германии поезд врезался в разложенные злоумышленниками бетонные плиты

Bild: в ФРГ поезд наехал на бетонные плиты, разложенные на путях

В Германии региональный поезд столкнулся с бетонными плитами, разложенными на железнодорожных путях неустановленными лицами. Об этом сообщает издание Bild.

Происшествие случилось прошлой ночью в Рурском регионе. Поезд, следовавший по маршруту из Ахена в Хамм, совершил наезд на препятствия неподалеку от города Камен. Машинист вовремя обнаружил преграду и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

«Машинист и 309 пассажиров не пострадали», — сообщил представитель полиции. Тем не менее, поезд получил значительные повреждения, сделавшие невозможным его дальнейшее передвижение. Для продолжения поездки пассажирам был предоставлен резервный состав.

Предварительное расследование указывает на то, что неустановленные лица преднамеренно положили на рельсы бетонные плиты, извлеченные из кабельной шахты.

Правоохранительные органы рассматривают различные версии, включая политическую мотивацию злоумышленников.

