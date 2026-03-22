СДПГ впервые с 1991 года проигрывает ХДС выборы в Рейнланд-Пфальце

Экзитпол: СДПГ впервые за 35 лет проигрывает выборы в Рейнланд-Пфальце ХДС

Христианско-демократический союз (ХДС) впервые с 1991 года опережает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) на выборах в земельный парламент Рейнланд-Пфальца. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, представленные телеканалом ARD.

СДПГ получает около 27% голосов, в то время как ХДС, возглавляемый Фридрихом Мерцем, набирает 30,5%. Заметный успех демонстрирует «Альтернатива для Германии» (АдГ), получившая приблизительно 20% голосов, что более чем вдвое превышает их результат на предыдущих выборах в регионе в 2021 году. Этот результат является рекордным для АдГ в западногерманских землях.

В ландтаг также проходят «Зеленые», получившие поддержку около 7,5% избирателей. Остальные политические силы не смогли преодолеть 5-процентный проходной барьер. В голосовании имели право участвовать около 3 млн граждан.

Аналитики полагают, что поражение СДПГ усилит давление на руководство партии на федеральном уровне и может привести к обострению разногласий внутри правящей коалиции по ключевым вопросам, таким как социальные реформы и миграционная политика.

Ранее Мерца переизбрали председателем ХДС.