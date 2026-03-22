В «Зените» назвали заслуженной победу над «Динамо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что его команда оказалась по праву сильнее соперника. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Победа абсолютно заслуженная, фрагментарно после необязательного пропущенного мяча играли неорганизованно, но в целом мы держали игру под контролем. В этом сезоне не всегда получалось реализовывать моменты в матчах, сегодня все получилось в этом компоненте, мы довольны», — заявил Семак.

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После 22 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает один балл лидирующему «Краснодару» (49). «Динамо» с 30 очками располагается на девятой строчке.

