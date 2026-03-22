Стало известно, проведут ли в Израиле церемонию схождения Благодатного огня

Патриарх Иерусалима Феофил III заверил, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится даже при ограничениях из-за военных действий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Иерусалимском Патриархате.

«Если ситуация сохранится в том же виде, как сейчас, то есть двери храма Гроба Господня будут закрыты по соображениям безопасности в связи с ситуацией в Израиле, то в Великую субботу церемония схождения Благодатного огня все равно состоится», — сказал собеседник агентства, ссылаясь на слова патриарха.

Источник напомнил, что у Патриархата уже есть подобный опыт: в 2020 году церемония прошла, несмотря на пандемию коронавируса.

На фоне войны США и Израиля с Ираном в Иерусалиме впервые в истории временно прекратили богослужения в Храме Гроба Господня. Святыню закрыли еще 28 февраля — в день начала боевых действий.

16 марта сообщалось, что осколки от сбитой израильской ракеты упали на крышу здания Иерусалимского православного патриархата, всего в нескольких метрах от Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Ранее Иран предрек скорое уничтожение Израиля.