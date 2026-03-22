В Минфине США оценили прибыль России от смягчения санкций против нефти

США считают, что разрешение на операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России позволит Москве получить прибыль в размере не более $2 млрд. Об этом в интервью NBC News заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

По его словам, эта сумма равняется одному дню бюджета России. Он добавил, что в данной ситуации речь идет о максимальных оценках.

17 марта агентство Bloomberg сообщило, что американские санкции против российской нефти могут смягчаться и дальше, если проход танкеров через Ормузский пролив не возобновится в полном объеме.

13 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Соответствующее разрешение американской стороны будет действовать до 11 апреля. Сохранились ограничения для новых поставок, а также для любых операций, которые связаны с Ираном, его правительством, а также иранскими товарами и услугами.

Ранее Дмитриев заявил о признании США зависимости мирового рынка от российской нефти.