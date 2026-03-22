В Пулково на запасные аэродромы ушли 14 самолетов

В связи с введенными ограничениями в аэропорту «Пулково», 14 воздушных судов были перенаправлены на альтернативные аэродромы, 19 рейсов были задержаны более чем на два часа. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково»).

«В аэропорту Пулково повторно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На 20:00 по мск: ушли на запасные — 14, на вылет задержано более двух часов — 19 рейсов», — говорится в официальном заявлении.

22 марта в Пулково были введены кратковременные ограничения на выполнение авиарейсов. Как заявили представители пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), принятие этих мер обусловлено необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и отправку самолетов в российских аэропортах вводятся из-за риска атак беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, в период с 7 утра до 1 часа дня по московскому времени, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 74 украинских дрона, нацеленных на объекты в шести различных регионах России.

Ранее в аэропортах Москвы из-за опасности атаки БПЛА задержали десятки рейсов.