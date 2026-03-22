Богослужения в храме Гроба Господня продолжаются без паломников

Архимандрит Матфей: богослужения в храме Гроба Господня не прекращались
Кристина Афанасьева/РИА Новости

Несмотря на текущую ситуацию на Ближнем Востоке, богослужения в иерусалимском храме Гроба Господня не приостановлены, а проводятся в штатном режиме, соответствуя исторически сложившемуся статус-кво. Об этом ТАСС сообщил Драгуман Иерусалимского Патриархата, архимандрит Матфей.

По словам архимандрита, ограничения связаны с мерами безопасности, введенными Израилем, которые исключают массовое скопление людей в данный момент. Таким образом, богослужения проходят без участия паломников.

«Богослужения продолжаются в соответствии со статус-кво, документом, принятым в середине ХIХ века. Все шесть конфессий по чину, установленному статус-кво, совершают свои богослужения», — пояснил Матфей.

16 марта обломки ракеты, сбитой системой ПВО Израиля, упали на крышу комплекса Иерусалимского православного патриархата. Место падения находилось в непосредственной близости от Храма Гроба Господня.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию, направленную против Ирана. В ходе этой операции были атакованы иранские города, включая столицу. В ответ на эти действия Иран предпринял ответные меры, нанеся ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам, расположенным на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, проведут ли в Израиле церемонию схождения Благодатного огня.

 
Можно есть и не толстеть: 14 низкокалорийных продуктов и простых рецептов с ними
