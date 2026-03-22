Пашинян публично извинился перед женщиной, на которую накричал в метро из-за Карабаха

Пашинян попросил прощения у женщины и ее сына, на которых накричал в метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у женщины, на которую накричал в метро. Пост с извинениями он опубликовал в своем аккаунте в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

»<...> Уважаемая госпожа Мосиян, я прошу прощения у вас и вашего сына за те эмоции и надеюсь, что будет повод вновь в метро или где-то встретиться и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся. Я знаю, что вы откажетесь и добавите пару грубых слов, — я это принимаю со смирением <...>. Принимаю, что кое-что сказал неправильно, сказал с неправильной жестикуляцией, тональностью, выражением лица», — написал он.

Политик также заявил, что допускает за собой слишком эмоциональные реакции на актуальные мировые события.

До этого сообщалось, что армянский премьер в вагоне ереванского метро поругался с одной из пассажирок. Пашинян предложил ее сыну нагрудный знак с контуром карты «Реальной Армении» без Карабаха. Женщина в ответ заявила, что они переехали как раз из этого региона и именно премьер ответственен за его потерю. Реагируя на упреки, Пашинян резко повысил голос. Политик, в частности, заявил, что сын женщины будет жить в границах той Армении, карту которой он показывает.

18 августа 2025 года Пашинян заявил, что установление мира между Ереваном и Баку стало реальностью исключительно после разрешения ситуации с Нагорным Карабахом. Помимо этого, он выразил мнение, что возвращение беженцев из Карабаха в этот регион является невыполнимой задачей.

Ранее Пашинян призвал не упоминать Нагорный Карабах в армянских церквях.