Автобус с фанатами «Манчестер Сити» загорелся по пути на финал Кубка лиги

Автобус с болельщиками «Манчестер Сити» загорелся по пути на финал Кубка лиги

Автобус, перевозивший фанатов «Манчестер Сити» на финальный матч Кубка английской лиги против «Арсенала», загорелся в дороге. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Возгорание случилось на автомагистрали M6. Очевидцы сообщили о густом дыме, который привел к затруднениям движения на этом участке. На месте работали пожарные. Никто из болельщиков не пострадал.

Финал «Арсенал» — «Манчестер Сити» запланирован на «Уэмбли» с началом в 19:30 по московскому времени.

