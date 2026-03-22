Фейк или попытка скрыть правду? Что стоит за видео с «шестипалым» Нетаньяху

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вирусное изображение Биньямина Нетаньяху с «шестью пальцами», объяснив это сбоями искусственного интеллекта и так называемыми «галлюцинациями» нейросетей. На фоне слухов о здоровье израильского премьера в Сети распространяются фейковые видео и изображения, усиливая путаницу вокруг его состояния. Что происходит на самом деле — в материале «Газеты.Ru».

Шесть пальцев и «галлюцинации» ИИ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившейся в Сети скриншот, на котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изображен с шестью пальцами. В своем Telegram-канале он связал это с ошибками в работе искусственного интеллекта.

По словам парламентария, развитие нейросетей сопровождается новыми рисками, в том числе так называемыми «галлюцинациями», когда система выдает недостоверные или искаженные изображения.

«Шесть пальцев на руке Нетаньяху — фотография обошла весь мир — один из самых безобидных примеров. Но теперь Нетаньяху вынужден отшучиваться и демонстрировать всем, что у него пять пальцев на правой руке»,

— отметил Пушков.

В последние недели в соцсетях активно обсуждают слухи о возможной гибели Биньямина Нетаньяху после ударов Ирана. В качестве «доказательств» пользователи приводили видео с его выступлениями, где замечают странные детали — лишние пальцы или искажения внешности. Некоторые считают, что речь идет о нейросетях, с помощью которых якобы скрывают реальное положение дел.

На этом фоне 15 марта Нетаньяху опубликовал в соцсети X видео из кофейни, где фактически ответил на подобные слухи. В ролике он с иронией отреагировал на обсуждения и показал руку, отдельно подчеркнув, что у него пять пальцев.

«Я люблю кофе, знаешь что? Я до смерти люблю своих людей. Вот как они себя ведут, это фантастика. Хочешь посчитать количество пальцев? Могу показать? — Вот. Видишь?»

— сказал он.

Кроме того, израильский премьер поблагодарил граждан за поддержку и отметил, что их настрой придает дополнительные силы правительству и армии страны .

«Нетаньяху — просто дьявол»

На фоне обсуждений вокруг появления Нетаньяху в публичном поле в соцсетях начали множиться версии о его состоянии. Американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс заявила в X, что власти США и Израиля якобы скрывают правду о здоровье израильского премьера .

«Происходит сокрытие информации о состоянии здоровья Биби Нетаньяху. Правительство Соединенных Штатов должно заняться этим вопросом напрямую, но существует указание хранить молчание. Что происходит? Разве они не лгали достаточно?» — написала Оуэнс.

Похожие предположения высказывали и другие публичные фигуры. Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен допустил, что премьер-министр Израиля может быть мертв, и сопроводил это резкой оценкой политика.

«Нетаньяху, если он жив, <…> не заботится об обычных людях в Израиле. <...> Президент США Дональд Трамп заботится в основном о своем эго, в то время как Нетаньяху — просто дьявол», — написал он в X.

С похожей версией выступил и основатель Megaupload и Mega Ким Дотком. Он также допустил, что Нетаньяху «вполне может быть мертв к настоящему моменту», и связал это с религиозным пророчеством о «последнем премьер-министре Израиля».

«Но если Нетаньяху мертв, то и пророчество не сбылось. Он должен был стать последним премьер-министром Израиля. Как они это исправят?» — написал Дотком в X.

Кроме того, предприниматель обратил внимание на молчание сына премьера Яира Нетаньяху, который, по его словам, не публиковал новых сообщений в течение пяти дней, хотя раньше делал это регулярно. На этом фоне в Сети и появились новые домыслы о том, что на самом деле происходит с израильским премьером.

Что говорят эксперты о нейрофейках

Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев в комментарии «Вестям» заявил, что видео, якобы показанное в эфире израильского телевидения, на самом деле фейк.

По его словам, разговоры о том, что премьер Израиля давно не появляется на публике, подогрели интерес к роликам с явными признаками нейросетевой генерации — лишними пальцами, исчезающими зубами и другими искажениями. При этом утверждения о том, что такие кадры якобы вышли в прямом эфире местного ТВ, эксперт считает недостоверными.

«Тут, конечно, сразу настораживает очень низкое качество картинки, которое, мягко говоря, нетипично для современного телевещания. Плохое качество видеоконтента всегда признак того, что с этим видео что-то не так.

То есть это сделано специально, чтобы скрыть мелкие детали, потому что дьявол всегда кроется в деталях», — отметил Ромачев.

Он также обратил внимание, что подобный контент распространяется прежде всего на видеохостингах, а не через проверенные эфирные записи.

«И здесь важный вопрос должен встать перед тем, кто потребляет этот контент. То есть, если вы смотрите этот контент, вы должны задаться вопросом, а был ли этот сюжет в эфире?» — дополнил эксперт.

Политолог и востоковед Дмитрий Бридже, комментируя слухи о возможной гибели Нетаньяху, отметил, что даже в таком сценарии это не означало бы автоматического обрушения израильской системы управления .

«В вопросах безопасности Израиль давно опирается не только на фигуру премьера, но и на устойчивую связку армии, спецслужб, кабинета безопасности и бюрократического аппарата, это означает, что даже исчезновение Нетаньяху не отменило бы автоматически ни военную линию на жесткий курс в отношении Ирана, Хезболлы или Газы», — отметил эксперт.

По его словам, жесткая линия в отношении Ирана сохраняет поддержку у значительной части израильского общества, поэтому одними только слухами о судьбе премьера ситуацию в стране не объяснить.