Аэропорт Пулково временно не обслуживает рейсы

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого аэропорт Пулково приостанавливал обслуживание рейсов. В 18:40 мск появилась информация об отмене ограничений. Однако спустя чуть более часа их ввели снова.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах России обычно вводят в связи с угрозой атаки украинских дронов. По данным министерства обороны РФ, в период с 07:00 до 13:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 украинских беспилотника над шестью российскими регионами.

Ранее в аэропортах Москвы из-за опасности атаки БПЛА задержали десятки рейсов.