Петросян рассказала, как репетировала с Валиевой параллельный прыжок для КПК

Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Аделия Петросян поделилась подробностями подготовки параллельного прыжка с Камилой Валиевой, который они исполняли в рамках прыжкового баттла на Кубке Первого канала. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Мы распределили прыжки, но потом пришлось заново обговаривать, особенно нам с Камилой, потому что мы из разных групп. Мы решили, что лучше нам прыгнуть чисто один тройной, а мальчики взяли на себя ответственность и сделали все остальное. Сколько готовили прыжок? Пять минут», — сказала фигуристка.

21 марта Петросян выиграла короткую программу у женщин на Кубке первого канала. За свой прокат она набрала 76,45 балла. Камила Валиева, которая впервые после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил представила соревновательную программу, также пошла на четверной тулуп, но упала. За свой прокат фигуристка набрала 70,00.

Команда Москвы, капитаном которой была Петросян, набрала 2635,26 балла и заняла первое место на турнире. Вторыми финишировали представители Санкт-Петербурга с результатом 2585,72 балла. Команда-победитель получит за победу 14 млн рублей, за второе место петербуржцы получат 7 млн рублей.

Ранее Петросян оценила победу команды Москвы на Кубке Первого канала.

 
