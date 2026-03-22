Назван неочевидный фактор риска рака груди

Американские ученые обнаружили неожиданную связь между состоянием полости рта и развитием рака молочной железы. Бактерия, вызывающая заболевания десен, может проникать в ткани груди и способствовать росту опухоли. Работа опубликована в журнале Cell Communication and Signaling.

Речь идет о бактерии Fusobacterium nucleatum, ранее уже связанной с раком кишечника. Теперь исследователи выяснили, что она способна попадать в кровоток и «оседать» в тканях молочной железы.

Эксперименты показали, что бактерия запускает воспаление и вызывает ранние изменения клеток. В моделях на животных ее присутствие ускоряло рост опухоли и увеличивало вероятность метастазирования — в частности, распространения раковых клеток в легкие.

Ученые также разобрались в механизме этого влияния. Fusobacterium nucleatum повреждает ДНК клеток и активирует систему «быстрого ремонта», которая часто работает с ошибками. Это приводит к накоплению мутаций.

Даже кратковременное воздействие бактерии повышало уровень белка PKcs, связанного с агрессивностью опухоли. В результате раковые клетки становились более подвижными, устойчивыми к лечению и приобретали свойства стволовых клеток.

Особенно уязвимыми оказались клетки с мутацией гена BRCA1 — известного фактора риска рака молочной железы. Такие клетки легче «захватывали» бактерию и удерживали ее дольше, что усиливало повреждение ДНК.

Авторы отметили, что речь не идет о прямой причине заболевания: рак развивается под действием множества факторов. Однако бактерии могут выступать как дополнительный «пусковой механизм», усиливающий уже существующие риски.

Пока результаты получены в лабораторных условиях и требуют подтверждения в клинических исследованиях. Тем не менее ученые считают, что работа открывает новое направление в изучении рака и подчеркивает важность здоровья полости рта.

В перспективе это может привести к новым подходам к профилактике — например, через контроль микробиоты и лечение заболеваний десен как одного из факторов онкологического риска.

Ранее в организме был обнаружен белок, способный уничтожать опасные бактерии в кишечнике.