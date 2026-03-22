Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Назван переломный момент, после которого старение организма ускоряется

Cell: после 50 лет организм стареет быстрее
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Старение человека происходит неравномерно — и около 50 лет в организме запускается новый этап, при котором износ тканей резко ускоряется. К такому выводу пришли ученые из Китайской академии наук. Работа опубликована в журнале Cell.

Авторы проанализировали более 500 образцов тканей от 76 доноров в возрасте от 14 до 68 лет. Ученые изучили 13 типов тканей, включая сердце, сосуды, печень, поджелудочную железу, кожу и мышцы.

Оказалось, что самые заметные изменения происходят в промежутке от 45 до 55 лет. В этот период в органах начинается масштабная «перестройка» белкового состава, связанная с ухудшением их функций. Особенно уязвимыми оказались кровеносные сосуды — в частности, аорта. Именно она продемонстрировала наиболее выраженные признаки старения. Также значительные изменения зафиксированы в селезенке и поджелудочной железе.

Параллельно ученые обнаружили, что с возрастом усиливается активность десятков белков, связанных с заболеваниями. Среди них — маркеры сердечно-сосудистых нарушений, фиброза тканей и жировой болезни печени.

Чтобы проверить роль отдельных белков, исследователи провели эксперимент на мышах. Один из «возрастных» белков, связанный со старением сосудов, ввели молодым животным. В результате у них ухудшились физические показатели — снизились сила, выносливость и координация, а также появились признаки сосудистого старения.

Полученные данные подтверждают, что старение — это не плавный процесс, а последовательность этапов с резкими изменениями.

Ранее другие исследования также указывали на «пики старения» — около 44 и 60 лет. Новый результат уточняет, что именно в районе 50 лет происходит один из ключевых переходов.

По словам ученых, понимание таких «точек ускорения» важно для медицины. Это может помочь разрабатывать более точные методы профилактики возрастных заболеваний и замедления старения.

В перспективе данные могут лечь в основу персонализированной медицины старения — когда профилактика и лечение будут подбираться с учетом того, какие системы организма стареют быстрее всего и в какой момент.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!