Назван переломный момент, после которого старение организма ускоряется

Старение человека происходит неравномерно — и около 50 лет в организме запускается новый этап, при котором износ тканей резко ускоряется. К такому выводу пришли ученые из Китайской академии наук. Работа опубликована в журнале Cell.

Авторы проанализировали более 500 образцов тканей от 76 доноров в возрасте от 14 до 68 лет. Ученые изучили 13 типов тканей, включая сердце, сосуды, печень, поджелудочную железу, кожу и мышцы.

Оказалось, что самые заметные изменения происходят в промежутке от 45 до 55 лет. В этот период в органах начинается масштабная «перестройка» белкового состава, связанная с ухудшением их функций. Особенно уязвимыми оказались кровеносные сосуды — в частности, аорта. Именно она продемонстрировала наиболее выраженные признаки старения. Также значительные изменения зафиксированы в селезенке и поджелудочной железе.

Параллельно ученые обнаружили, что с возрастом усиливается активность десятков белков, связанных с заболеваниями. Среди них — маркеры сердечно-сосудистых нарушений, фиброза тканей и жировой болезни печени.

Чтобы проверить роль отдельных белков, исследователи провели эксперимент на мышах. Один из «возрастных» белков, связанный со старением сосудов, ввели молодым животным. В результате у них ухудшились физические показатели — снизились сила, выносливость и координация, а также появились признаки сосудистого старения.

Полученные данные подтверждают, что старение — это не плавный процесс, а последовательность этапов с резкими изменениями.

Ранее другие исследования также указывали на «пики старения» — около 44 и 60 лет. Новый результат уточняет, что именно в районе 50 лет происходит один из ключевых переходов.

По словам ученых, понимание таких «точек ускорения» важно для медицины. Это может помочь разрабатывать более точные методы профилактики возрастных заболеваний и замедления старения.

В перспективе данные могут лечь в основу персонализированной медицины старения — когда профилактика и лечение будут подбираться с учетом того, какие системы организма стареют быстрее всего и в какой момент.

