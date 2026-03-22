В «Динамо» объяснили поражение от «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что его команда оказалась по праву сильнее соперника. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Команда не выглядела слабо. У наших ворот было две ошибки в первом тайме, «Зенит» нас за это наказал. Во втором тайме, я считаю, у нас было больше подходов. Тяжело отыгрываться, когда пропускаешь в матче с такой командой, как «Зенит». Чуть неправильно играли в первом тайме, стоило быть более агрессивными, играть плотнее. Но, опять же, не считаю, что мы где-то сильно просели», — заявил Гусев.

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После 22 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает один балл лидирующему «Краснодару» (49). «Динамо» с 30 очками располагается на девятой строчке.

