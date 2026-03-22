Стало известно о жертвах в результате обрушения зданий в Стамбуле

РИА Новости: обрушение двух домов в Стамбуле привело к гибели одного человека
При обрушении двух зданий в Стамбуле погиб человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на офис губернатора провинции Стамбул.

«В результате поисково-спасательной операции из-под обломков извлечены 11 наших граждан. Один человек скончался, еще десять пострадали, один из них в тяжелом состоянии», — сказали агентству.

22 марта турецкий телеканал TRT сообщил об обрушении двух малоэтажных зданий в Стамбуле. На месте происшествия работают врачи и спасатели. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа.

Как сообщало издание Mint, на место обрушения были направлены несколько бригад Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, пожарная команда и медицинские службы. Губернатор Стамбула Давут Гюль рассказал, что спасенные проходят лечение в близлежащих больницах.

Ранее в Омане четверо детей погибли при обрушении здания.

 
