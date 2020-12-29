Путин: надо вернуться к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин согласился, что надо вернуться к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, передает РИА «Новости».

С такой инициативой выступил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаков.

По его словам, решение о прекращении индексации привело к тому, что многие пенсионеры, которые продолжали работать, перестали это делать.

Глава государства согласился с предложением Шмакова.

«Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос», — отметил президент.

Он добавил, что отсутствие индексации является нарушением Конституции.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%.