Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока — 2» в Германии

Nord Stream 2 завершила строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию.

Длина построенного отрезка составила 2,6 км.

В январе начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании.

Строительство планируется продолжить с помощью баржи «Фортуны» при поддержки строительных судов «Балтийский исследователь», «Мурман» и других.

Ранее эксперты оценили сроки завершения строительства «Северного потока — 2».

Реализация «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.