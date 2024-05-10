Синоптик рассказала о погоде в Москве и области на неделю

В Москве и Московской области на будущей неделе ожидается прохладная погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью RT.

«Температура будет ниже климатической нормы градусов на пять-шесть. Что касается осадков, то дождливым будет завтрашний день, потом погода в ночные часы по области будет снижаться до 0 °С, а дневная температура до конца следующей недели — в пределах 8-13°С тепла», – дала прогноз специалист.

Она отметила, что в столичном регионе будут преобладать северные воздушные потоки, поэтому москвичам не стоит ждать прихода тепла. В лучшем случае температура будет приближаться к отметке +15 °С.

Накануне неблагоприятные погодные условия привели к многочисленным авариям в Москве. Так, в районе дома №45Б по Можайскому шоссе столкнулись несколько транспортных средств. Кроме того, в столичном регионе зафиксировали усиление ветра и снегопад.

Ранее в Бразилии аэропорт ушел под воду вместе с самолетами.