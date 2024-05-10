В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО, уточнили в военном ведомстве.

До этого силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Московской и Белгородской областями.

Накануне поздним вечером на территории предприятия «Первый завод» в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ обстреляли Донецк.