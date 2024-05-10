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Боррель объяснил, почему Китай не хочет повлиять на РФ в вопросе Украины

Боррель заявил, что Китай не заинтересован во влиянии на РФ в контексте Украины

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Johanna Geron/Reuters

Китай не влияет на Россию в контексте конфликта на Украине, потому что не заинтересован в этом. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE, передает ТАСС.

«Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние. Китай не делает этого, <…> потому что у него нет никакой заинтересованности в этом», — сказал Боррель.

Принимать единогласные решения между 27 странами — членами ЕС сложно, отметил он, подчеркнув, что в настоящее время некоторые решения по дальнейшей военной помощи Украине заблокированы из-за позиции одного из государств.

По его словам, России имеет в 10 раз больше огневой мощи, что означает продолжение оборонительных действий со стороны Украины, которая пыталась перейти в наступление, но была вынуждена отступить.

9 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Будапешт поддерживает мирный план Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит содействовать достижению мира на Украине.

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