Зять Трампа стал искать доноров для его президентской компании

Зять и бывший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер обзванивал доноров накануне мероприятия по сбору средств на его президентскую кампанию в Нью-Йорке 14 мая. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

«Он позвонил нескольким людям», — сказал один из собеседников агентства.

Второй источник Reuters отметил, что Кушнер пригласил их на благотворительный вечер и спросил у них, кто еще может стать потенциальным донором.

«Джаред поддерживает своего тестя, он рад связать с ним многих людей, которые хотят помочь кампании», — цитируют журналисты слова представителя Кушнера.

До этого Трамп сообщил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден из-за своей некомпетентности не сможет взаимодействовать с лидерами России, КНР и Северной Кореи.

9 мая Джо Байден, отвечая на вопрос о том, когда он готов принять участие в дебатах со своим конкурентом в предвыборной гонке Дональдом Трампом, заявил: «организуйте».

Ранее опрос показал, кого из кандидатов в президенты США поддерживают больше.