Емельяненко рассказал, за кого будет болеть на ЧЕ по самбо

Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата Европы по самбо в Сербии. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, что этот турнир стал рекордным по количеству стран-участниц.

«Ожидаю, прежде всего, красивых поединков. В турнире участвуют представители 29 стран — это рекорд чемпионата Европы по самбо. Наша география расширяется. К сожалению, не все зарегистрированные федерации смогли приехать. Но конкуренция растет, и все в большем составе приезжают команды. Если раньше было по два-три человека, то сейчас они приезжают полным составом. Всего — более 700 участников. Хочется, чтобы зритель насладился красотой самбо.

Мои фавориты? Конечно, я болею за ребят из нашей сборной. Еще есть в сборной Сербии Стефан Жупарич — хочется на него посмотреть. Это чемпион Европы, призер чемпионата мира по боевому самбо», — сказал Емельяненко.

Чемпионат Европы проходит в сербском Нови-Саде 9-12 мая. Для боевых самбистов этот турнир будет одним из этапов отбора на Всемирные игры, проведение которых запланировано на 7-17 августа 2025 года в китайском Чэнду.

На чемпионате Европы запланированы соревнования по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Кроме того, состоятся турниры по спортивному самбо для юношей и юниоров.

Ранее Емельяненко рассказал, планирует ли он стать президентом Международной федерации самбо.