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Емельяненко рассказал, за кого будет болеть на ЧЕ по самбо

Боец Федор Емельяненко заявил, что ЧЕ по самбо — 2024 установил рекорд

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Reuters

Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата Европы по самбо в Сербии. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, что этот турнир стал рекордным по количеству стран-участниц.

«Ожидаю, прежде всего, красивых поединков. В турнире участвуют представители 29 стран — это рекорд чемпионата Европы по самбо. Наша география расширяется. К сожалению, не все зарегистрированные федерации смогли приехать. Но конкуренция растет, и все в большем составе приезжают команды. Если раньше было по два-три человека, то сейчас они приезжают полным составом. Всего — более 700 участников. Хочется, чтобы зритель насладился красотой самбо.

Мои фавориты? Конечно, я болею за ребят из нашей сборной. Еще есть в сборной Сербии Стефан Жупарич — хочется на него посмотреть. Это чемпион Европы, призер чемпионата мира по боевому самбо», — сказал Емельяненко.

Чемпионат Европы проходит в сербском Нови-Саде 9-12 мая. Для боевых самбистов этот турнир будет одним из этапов отбора на Всемирные игры, проведение которых запланировано на 7-17 августа 2025 года в китайском Чэнду.

На чемпионате Европы запланированы соревнования по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Кроме того, состоятся турниры по спортивному самбо для юношей и юниоров.

Ранее Емельяненко рассказал, планирует ли он стать президентом Международной федерации самбо.

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