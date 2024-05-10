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Названы эффективные способы взбодриться за рулем

Врач Романенко: взбодриться за рулем поможет обычная вода

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Depositphotos

В России многие водители, чувствуя усталость, прибегают к потреблению энергетиков, чтобы взбодриться, однако вода, кофе и чай в этом отношении гораздо более безопасны и эффективны. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

«Справиться с усталостью и проснуться помогает обычная вода, которая может быть немного прохладной, а также чай или кофе. И в чае, и в кофе содержится кофеин, который обладает стимулирующим, антигипоксантным действием на центральную нервную систему. Кроме того, с помощью жидкости мы поддерживаем свой водный баланс и способствуем активизации обменных процессов. Можно также подсластить чай или кофе, потому что сахар послужит дополнительным источником энергии для вашего уставшего мозга, хотя бы ненадолго», — пояснила специалист.

Она добавила, что взбодриться помогает и горький шоколад за счет содержания кофеина, а также фрукты, в которых есть глюкоза и фруктоза. По словам Романенко, простые углеводы быстро поступают в мозг и ненадолго дают ощущение бодрости. При этом врач подчеркнула, что лучший вариант при сонливости — дать себе поспать 10-15 минут и не бороться с собой.

До этого Романенко рассказала, что холодный душ нужно принимать с осторожностью, потому что он может спровоцировать насморк, бронхит или другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей. По ее словам, это связано с тем, что любая прохладная вода обычно приводит к переохлаждению. Помимо этого, она может привести к спазму сосудов, предупредила врач. Это, в свою очередь, может спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем.

Также она объяснила, что шум или звон в ушах — распространенное явление, которое присутствует постоянно или возникает в отдельные моменты. Тиннитус может напоминать гул, звон, слабое гудение или даже писк.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их лишить водительских прав за улучшение авто.

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