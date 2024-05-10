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Стас Ярушин отрекся от участия в реалити-шоу после скандала на «Звездах в Африке»: «Я начудил»

Актер Стас Ярушин намекнул, что больше не намерен участвовать в реалити-шоу

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Телеканал ТНТ/YouTube

Актер Стас Ярушин в разговоре с OK! намекнул, что больше не будет участвовать в реалити-шоу после скандала на «Звездах в Африке».

«В реалити-шоу «Звезды в Африке» я начудил в хорошем смысле этого слова. Что для меня это такое? Просто опыт. Опыт, из которого ты делаешь выводы, и потом двигаешься по жизни в своем направлении. Вообще все, что я делаю, я рассматриваю в качестве опыта. И я думаю, что больше вы меня в реалити-шоу не увидите», — высказался Ярушин.

Артист также признался, что у него нет друзей в шоу-бизнесе. По словам звезды «Универа», большая часть коллег является для него приятелями, товарищами или даже «кентами». Ярушин считает, что друзей должно быть всего несколько — от 1 до 3. При этом они должны быть по-настоящему близкими людьми, с которыми уже выстроилась прочная духовная связь и доверие.

«Друг должен быть один, может, два или три — и он должен быть искренним. Всё остальное – это знакомство, приятельство и кентовство», — пояснил актер.

Ярушин участвовал в 1-м и 3-м сезонах «Звезд в Африке». В проекте известные личности проходят различные испытания в тяжелых условиях. В шоу знаменитостям нередко приходится голодать.

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