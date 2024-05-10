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В двух областях Украины повреждены газопроводы

Минэнерго Украины: в Харьковской и Волынской областях повреждены газопроводы

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РИА «Новости»

Около тысячи абонентов оказались отключены от газоснабжения из-за повреждения газопроводов в Харьковской и Волынской областях Украины. Об этом сообщило украинское министерство энергетики в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в одном из населенных пунктов Харьковской области 684 жителя остаются без газоснабжения, в другом — 72 абонента.

В Луцком районе Волынской области из-за повреждения газопровода среднего давления без газоснабжения осталось 239 абонентов, отмечается в сообщении.

Также проблемы с подачей газа есть в Сумской и Тернопольской областях.

10 мая минэнерго Украины сообщило, что в ночь на пятницу были обесточены электроподстанции в Днепропетровской и Харьковской областях.

9 мая депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что власти намерены в июне резко повысить тарифы на электричество для населения Украины. По его словам, в Киеве рассматривают возможность установления новой стоимости электроэнергии в диапазоне 3,5-4 гривны ($0,09-0,11) за 1 кВт/ч вместо действующего тарифа 2,64 гривны ($0,07). Таким образом, ожидается подорожание в полтора раза.

В начале мая сообщалось, что в Харьковской области увеличат графики отключения электроэнергии с трех до пяти часов в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось о катастрофическом положении украинской энергетики.

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