Мишустин начал череду встреч с фракциями ГД РФ в качестве кандидата в премьеры

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин, который также является кандидатом на пост главы российского правительства, начал консультации о своем назначении с парламентскими фракциями. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, первой в графике стоит встреча с представителями КПРФ. Далее должны состояться отдельные консультации Мишустина с членами фракций ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Завершится череда встреч заседанием с представителями партии «Единая Россия».

Журналисты отметили, что на каждую консультацию выделено по 20 минут. При этом сотрудникам СМИ не разрешили присутствовать на этих мероприятиях.

10 мая президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента представление по кандидатуре на должность главы кабинета министров. В качестве претендента на этот пост российский лидер выбрал Мишустина.

В этот же день в Государственной думе РФ началось обсуждение вопроса о его назначении на должность председателя правительства. Заседание стартовало в 10:00 мск и должно продлиться около трех часов.

К текущему моменту спикер Государственной думы Вячеслав Володин уже обсудил вопрос утверждения кандидатуры на пост премьер-министра с главами парламентских фракций. Ожидается, что после голосования по этой теме депутаты направят соответствующие документы Путину.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали дату заседания для рассмотрения кандидатур «силового блока» кабинета министров.